Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міському голові міста Мукачево Андрію Балозі, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем для продажу землі за безцінь.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Так, Балогу відправили під варту на два місяці, а втім, він може внести 30 млн гривень застави.

Нагадаємо, 24 червня Андрія Балогу та Михайла Ланя викрили на зловживанні службовим становищем. За даними слідства, міський голова забезпечив ухвалення на сесії міськради рішення про продаж ділянки в центрі міста приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради.

А вже 25 червня правоохоронці вручили підозру обом посадовцям. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та штрафом.