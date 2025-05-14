14 травня 2025 року Шевченківський районний суд Києва не зміг ухвалити рішення щодо продовження або зміни запобіжного заходу для народного депутата Нестора Шуфрича, який наразі утримується в СІЗО. Засідання перенесли на 15 травня. Шуфрича підозрюють у державній зраді.

Перед початком слухання Шуфрич висловив занепокоєння, що підготовче засідання, яке тривало дев’ять місяців, доведеться починати знову через зміну головуючого судді. Він вважає, що це затягує процес. Нардеп зазначив, що попередній суддя висловив думку про недоцільність тримання його під вартою і навіть дозволив йому виконувати депутатські обов’язки, перебуваючи в СІЗО.

Колегія суддів пояснила, що зміна головуючого сталася через те, що попередній суддя перебуває у службовому відрядженні в Польщі до 17 травня. Адвокат Шуфрича просив перенести засідання, оскільки вважав, що можна дочекатися повернення попереднього судді.

Суд надав захисникам документи, що підтверджують відрядження судді, але адвокати визнали їх недостатніми. Вони клопотали про відкладення засідання та відвід нового головуючого, стверджуючи, що авторозподіл справ є незаконним. Захисники вважають, що попереднього суддю усунули навмисно, оскільки він міг пом’якшити запобіжний захід, наприклад, замінити тримання під вартою на домашній арешт або дозволити заставу. Суд відмовив у відводі головуючого судді.

Прокурори наполягали на продовженні тримання Шуфрича під вартою без права внесення застави на 60 діб, аргументуючи це ризиками, оскільки нардеп має можливість виїзду за кордон і має трьох неповнолітніх дітей, що може бути підставою для законного виїзду в умовах воєнного стану.

Адвокати клопотали про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, посилаючись на стан здоров’я Шуфрича, який нібито має проблеми зі здоров’ям і вживає знеболювальні препарати перед засіданнями.

Після заслуховування сторін суд ухвалив рішення перенести засідання на 15 травня.

У січні 2025 року суд дозволив Шуфричу виконувати депутатські повноваження, незважаючи на те, що він перебуває під вартою з осені 2023 року. 20 березня суд залишив його у СІЗО до 18 травня.

Обвинувачення проти Нестора Шуфрича

3 вересня 2023 року Офіс генерального прокурора повідомив про направлення до суду обвинувального акта проти Шуфрича та його колишнього помічника В’ячеслава Черепані. Їх звинувачують у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу, захоплення влади та зміни державних кордонів України, а також у державній зраді.

За даними слідства, обвинувачені після окупації Криму забезпечили реєстрацію нерухомості в смт Сімеїз за законами Російської Федерації, а також організували охорону майна через незаконне воєнізоване формування Росгвардії, перерахувавши їй понад 648 тисяч російських рублів. Крім того, Шуфрича підозрюють у співпраці з російською Федеральною службою безпеки та у публічному поширенні проросійських тез.

Обидва фігуранти справи перебувають під вартою і заперечують висунуті проти них звинувачення. Шуфрич стверджує, що його дії не містять ознак державної зради.

Хто такий Нестор Шуфрич

Нестор Шуфрич – народний депутат, колишній член партії “ОПЗЖ”, діяльність якої була заборонена в Україні у 2022 році. Політичну кар’єру розпочав у 1990-х роках, займаючи проросійську позицію протягом усієї депутатської діяльності. Шуфрич був депутатом шести скликань Верховної Ради, обіймав посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій у 2006–2007 роках, а також заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Він відомий своїми проросійськими заявами, зокрема підписанням звернення до польського Сейму у 2013 році, що викликало критику як національна зрада. Під час президентства Януковича голосував за “закони про диктатуру”. Після 2014 року продовжив політичну діяльність у проросійських партіях і заперечував російсько-українську війну, називаючи її “війною між українцями”.

4 березня 2022 року Шуфрича затримала територіальна оборона Києва, коли він робив селфі на блокпосту, пояснивши це бажанням підтвердити своє перебування у столиці під час бойових дій.