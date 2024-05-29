Апеляційний суд поновив Ірину Фаріон на посаді професорки Львівської політехніки. Університет зобовʼязали компенсувати на її користь 123 тисячі 927 гривень за період вимушеного прогулу.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE із залу суду у середу, 29 травня.

Ірина Фаріон просила скасувати рішення суду першої інстанції, який відмовився поновити її на посаді професорки кафедри української мови, виплатити їй середній заробіток за весь період вимушеного прогулу та компенсувати їй всі судові витрати.

У результаті апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу Ірини Фаріон. Рішення Галицького районного суду Львова від 7 лютого 2024 року скасував та ухвалив нове рішення.

“Визнати незаконним та скасувати наказ ректора НУ “Львівська політехніка” від 15 листопада 2023 року про звільнення Фаріон Ірини Дмитрівни з посади професорки кафедри української мови з 16 листопада 2023 року та наказ ректора від 28 листопада 2023 року про внесення змін до наказу від 15 листопада. Поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови з 24 листопада 2023 року”, — сказано в постанові апеляційного суду.

Відповідно до постанови суду, Львівська політехніка має виплатити на користь Ірини Фаріон середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі майже 124 тис. грн, а також судовий збір. Постанова апеляційного суду вступає в дію з моменту проголошення, але ще може бути оскаржена в касації.

Суд запитав Ірину Фаріон, чи погодилась би вона на звільнення “за власним бажанням”, на що вона відповіла запереченням. У наказі ректора політехніки йдеться про її звільнення за вчинення “аморального проступку”.

“На мою думку, звільнення настільки брутальне, необґрунтоване, що я виключаю будь-який спосіб мирового врегулювання”, — зазначила Ірина Фаріон. Юрист політехніки підтвердив, що питання мирової угоди з мовознавицею керівництво вишу не обговорювало.