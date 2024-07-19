Про це повідомляє «Уніан».

Суд відхилив клопотання взяти Коломойського на особисту поруку. Як повідомляє «Уніан», на суді виступали представники групи поручителів, зокрема телеведучі Алла Мазур та Наталія Мосейчук.

Відповідне рішення ухвалила суддя Олена Чайка.

Суд також зберіг попередній розмір застави Коломойському у розмірі 1,96 мільярда гривень.

В разі внесення застави на Коломойського буде покладено ряд зобов’язань — прибувати за викликом до суду, не виїжджати без дозволу за межі свого населеного пункту, повідомляти про зміну місця проживання та засобів зв’язку, утримуватись від спілкування зі свідками, здати на зберігання органам документи для виїзду за кордон.

2 вересня 2023 року СБУ повідомила Коломойському про підозру за двома статтями: про шахрайство та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. За даними правоохоронців, протягом 2013–2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень, виводячи їх за кордон та використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.