Всеволод Князєв

Про це стало відомо з трансляції засідання суду.

Крім того, Князєв повинен:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
  • повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
  • здати на зберігання свій паспорт або інші документи, які дають право на перетин держкордону.

У липні прикордонники виявили Князєва на контрольному посту в Закарпатській області за кілометр від кордону з Румунією. Сам підозрюваний заявив, що за наказом Верховного Суду перебуває у відпустці.

У травні 2023 року САП та НАБУ повідомили про викриття «масштабної корупції» у Верховному Суді. Правоохоронці оголосили голові ВС Всеволоду Князєву та його спільнику-адвокату підозри в отриманні хабаря.

За даними слідства, між керівництвом Верховного Суду й людьми, які хотіли «розв’язати питання» в суді, працювало посередником адвокатське об’єднання. Слідчі зафіксували низку контактів одного з власників цього об’єднання із власником фінгрупи «Фінанси та кредит» (співголовою цієї групи називають Костянтина Жеваго).