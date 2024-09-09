Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв іще щонайменше два місяці буде повинен дотримуватися процесуальних обов’язків, які поклав на нього суду. Зокрема, не виїжджати за кордон без дозволу.

Про це стало відомо з трансляції засідання суду.

Крім того, Князєв повинен:

прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;

здати на зберігання свій паспорт або інші документи, які дають право на перетин держкордону.

У липні прикордонники виявили Князєва на контрольному посту в Закарпатській області за кілометр від кордону з Румунією. Сам підозрюваний заявив, що за наказом Верховного Суду перебуває у відпустці.

У травні 2023 року САП та НАБУ повідомили про викриття «масштабної корупції» у Верховному Суді. Правоохоронці оголосили голові ВС Всеволоду Князєву та його спільнику-адвокату підозри в отриманні хабаря.

За даними слідства, між керівництвом Верховного Суду й людьми, які хотіли «розв’язати питання» в суді, працювало посередником адвокатське об’єднання. Слідчі зафіксували низку контактів одного з власників цього об’єднання із власником фінгрупи «Фінанси та кредит» (співголовою цієї групи називають Костянтина Жеваго).