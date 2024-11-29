Про це повідомляє “Громадське”.
Прокурор зазначив, що правоохоронці не встигнуть завершити перегляд матеріалів досудового розслідування до 9 грудня, як це було встановлено Печерським судом у жовтні. Тому він попросив продовжити запобіжний захід для військовослужбовця до 9 лютого.
Захист Гнезділова виступив проти цього клопотання. Адвокат Анастасія Бурковська пояснила, що сторона захисту визнає факт самовільного залишення частини, але не погоджується з обвинувальним висновком прокуратури щодо дезертирства.
“Сергій публічно казав, що готовий повернутися на службу, тож це, на нашу думку, не дезертирство. Його СЗЧ — це маніфест, щоб влада почула військовослужбовців про потребу в демобілізації”, — додала адвокатка. Вона вважає, що підозра необґрунтована.
Бурковська наголосила, що серед охочих узяти на поруки Гнезділова є журналісти, військовослужбовці, громадські діячі. Зокрема, режисер фільму “Бачення метелика” Максим Наконечний та журналістка-розслідувачка Ярослава Вольвач. Загалом було понад 10 людей, які хотіли стати поручителями, але суд відхилив їхні клопотання.
Ще один адвокат заперечив, що підозрюваний ховався після того, як пішов у СЗЧ. І додав, що розслідування вже завершене, а тому його підзахисний не зможе знищити чи спотворити докази.
Сам Гнезділов сказав, що 5 років пробув на службі, а “потім вирішив спитати, скільки ще”.
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