Печерський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити тримання під вартою військовослужбовця 56-ї бригади Сергія Гнезділова, який у вересні самовільно покинув частину. Він залишатиметься під вартою до 15 січня без можливості внесення застави.

Про це повідомляє “Громадське”.

Прокурор зазначив, що правоохоронці не встигнуть завершити перегляд матеріалів досудового розслідування до 9 грудня, як це було встановлено Печерським судом у жовтні. Тому він попросив продовжити запобіжний захід для військовослужбовця до 9 лютого.

Захист Гнезділова виступив проти цього клопотання. Адвокат Анастасія Бурковська пояснила, що сторона захисту визнає факт самовільного залишення частини, але не погоджується з обвинувальним висновком прокуратури щодо дезертирства.

“Сергій публічно казав, що готовий повернутися на службу, тож це, на нашу думку, не дезертирство. Його СЗЧ — це маніфест, щоб влада почула військовослужбовців про потребу в демобілізації”, — додала адвокатка. Вона вважає, що підозра необґрунтована.

Бурковська наголосила, що серед охочих узяти на поруки Гнезділова є журналісти, військовослужбовці, громадські діячі. Зокрема, режисер фільму “Бачення метелика” Максим Наконечний та журналістка-розслідувачка Ярослава Вольвач. Загалом було понад 10 людей, які хотіли стати поручителями, але суд відхилив їхні клопотання.

Ще один адвокат заперечив, що підозрюваний ховався після того, як пішов у СЗЧ. І додав, що розслідування вже завершене, а тому його підзахисний не зможе знищити чи спотворити докази.

Сам Гнезділов сказав, що 5 років пробув на службі, а “потім вирішив спитати, скільки ще”.