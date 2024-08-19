Про це повідомляє Суспільне.

Відповідно до рішення суду, Тищенко залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом до 23 вересня. Попередній термін арешту спливав 23 серпня.

Під час засідання 19 серпня прокурори обґрунтували необхідність продовження запобіжного заходу такими ризиками:

можливість ухилення підозрюваного від досудового слідства та судового розгляду;

ймовірність знищення, приховування або фальсифікації доказів;

можливість тиску на свідків, потерпілого або інших підозрюваних.

Захист депутата зі свого боку наполягав на тому, щоб запобіжний захід Тищенку не продовжували, аби він міг виконувати свої депутатські обов’язки.

Прокурори Офісу генпрокурора на це відповіли, що 20 червня, замість участі в пленарному засіданні, підозрюваний депутат Тищенко вирушив до Дніпра для проведення обшуків разом із національною поліцією з метою боротьби з кол-центрами. Водночас зазначили вони, Тимчасова слідча комісія (ТСК), яка займалася цим питанням, вже пів року як припинила своє існування.

Адвокати Тищенка підкреслили, що підозри проти їхнього підзахисного не мають достатніх підстав, а сам Микола Тищенко назвав обвинувачення політично сфабрикованими.

“Я не отримую зарплату, мої помічники теж не отримують. Припинена робота як народного депутата. Я не можу утримувати свої приймальні, які я сплачую за державний кошт. Йде прямий тиск на народного депутата, позафракційного, йде пряме порушення прав моїх виборців. А я мажоритарник, у мене є мій округ. Не можу оплатити комунальні послуги у приймальних. У мене їх 4: дві в Одесі, на Закарпатті та Києві”, — заявив Тищенко у залі суду.

Нагадаємо, що 25 червня Державне бюро розслідувань висунуло Тищенку підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного позбавлення волі чи викрадення людини. Справа стосується інциденту, який стався 20 червня у Дніпрі, де за наказом депутата група осіб напала на колишнього військового.

Того ж дня Печерський райсуд ухвалив рішення про цілодобовий домашній арешт Тищенка на 60 діб. Адвокати нардепа тоді заявили, що такий захід може створити труднощі в роботі парламенту, якщо не буде необхідних голосів для прийняття важливих законопроєктів.