Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.
Йому призначили понад 3 мільйони гривень застави з покладенням відповідних процесуальних обов’язків. Як пише «Суспільне», йдеться про такі обов’язки:
- прибувати до слідчих, прокурорів, слідчого судді та суду за першою вимогою;
- не відлучатися без дозволу за межі Києва;
- утриматися від спілкування зі свідками;
- носити електронний браслет.
Водночас прокуратура просила про запобіжний захід у вигляді застави у 5 мільйонів гривень та носіння електронного браслета.
«Я є найбільш зацікавленим. Заявляю, що не створював і не буду створювати проблем розслідуванню, для переховування немає підстав», — заявив на суді парламентар.
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