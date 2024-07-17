Вищий антикорупційний суд у середу, 17 липня, обрав запобіжний захід народному депутату України Миколі Задорожньому, якого підозрюють у "відкаті" на 3,4 млн гривень. Йому призначили заставу у 3 млн 28 тисяч гривень.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

Йому призначили понад 3 мільйони гривень застави з покладенням відповідних процесуальних обов’язків. Як пише «Суспільне», йдеться про такі обов’язки:

прибувати до слідчих, прокурорів, слідчого судді та суду за першою вимогою;

не відлучатися без дозволу за межі Києва;

утриматися від спілкування зі свідками;

носити електронний браслет.

Водночас прокуратура просила про запобіжний захід у вигляді застави у 5 мільйонів гривень та носіння електронного браслета.

«Я є найбільш зацікавленим. Заявляю, що не створював і не буду створювати проблем розслідуванню, для переховування немає підстав», — заявив на суді парламентар.