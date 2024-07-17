Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

Йому призначили понад 3 мільйони гривень застави з покладенням відповідних процесуальних обов’язків. Як пише «Суспільне», йдеться про такі обов’язки:

  • прибувати до слідчих, прокурорів, слідчого судді та суду за першою вимогою;
  • не відлучатися без дозволу за межі Києва;
  • утриматися від спілкування зі свідками;
  • носити електронний браслет.

Водночас прокуратура просила про запобіжний захід у вигляді застави у 5 мільйонів гривень та носіння електронного браслета.

«Я є найбільш зацікавленим. Заявляю, що не створював і не буду створювати проблем розслідуванню, для переховування немає підстав», — заявив на суді парламентар.

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