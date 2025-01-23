Федеральний суддя у США наклав 14-денну заборону на виконання указу президента Дональда Трампа, який обмежував право на американське громадянство для дітей, народжених на території США.

Про це повідомляє CNN.

Указ був підписаний Трампом 20 січня, але суддя Джон Коугенур задовольнив запит генерального прокурора Вашингтона Ніка Брауна та інших представників Демократичної партії, які вимагали екстреного розпорядження про блокування цієї ініціативи.

“Я працюю суддею вже понад чотири десятиліття і не можу пригадати жодної справи, в якій питання, що розглядається, було б настільки ж чітким, як у цій”, — зазначив Коугенур.

Штати, очолювані Демократичною партією, подали запит про тимчасове блокування указу, аргументуючи це тим, що він порушує 14-ту поправку до Конституції США, яка гарантує громадянство всім дітям, народженим на території країни та підпорядкованим її юрисдикції.