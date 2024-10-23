Вищий антикорупційний суд стягнув у власність держави майно та права на 9 пісень у співачки Таїсії Повалій, що підозрюється у колабораціонізмі.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

До конфіскованого майна належить:

транспортний засіб BMW;

пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії;

майнові права на музику та слова до 9 творів;

Крім того, у власність держави перейшли 7 земельних ділянок на Київщині, приватний будинок та квартира, що належали Таїсії Повалій.

Нагадуємо, що СБУ заочно повідомила співачці Таїсії Повалій про підозру в колабораційній діяльності, публічних закликах до війни та виправдовуванні агресії Росії проти України.

Слідчі встановили, що Повалій виїхала до Росії, отримала російське громадянство і публічно підтримала Кремль. Під час інтерв’ю російському інтернет-виданню вона хвалила президента Росії Володимира Путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона дискредитувала українських захисників, які брали участь у боях за Київ, а в окупованому Луганську на сцені висловилася на підтримку окупантів та героїзувала їхню участь у війні.