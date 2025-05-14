У Чернігові відбулося судове засідання, на якому жінку визнали винною у сприянні незаконному виїзду чоловіка призовного віку за кордон. Вирок, винесений Новозаводським районним судом 12 травня, стосується фіктивного шлюбу, укладеного між військовозобов’язаним та жінкою з інвалідністю.

Згідно з матеріалами справи, чоловік, який підлягав призову, планував одружитися з жінкою з інвалідністю, щоб легалізувати свій виїзд за кордон під виглядом її супроводу. Його спільниця запропонувала жінці, яка переживала фінансові труднощі через дороговартісне лікування та борги, укласти шлюб за винагороду у розмірі 1000 доларів.

Шлюб був зареєстрований 21 липня 2023 року, а вже 26 липня військовозобов’язаний виїхав до Польщі, видаючи себе за супроводжуючого дружину з інвалідністю, в той час як сама жінка повернулася до України.

На суді засуджена визнала свою провину та просила про м’яке покарання. Потерпіла жінка, яка має другу групу інвалідності, розповіла, що потребує щоденного прийому знеболювальних ліків через хворобу та є одинокою матір’ю, отримуючи лише пенсію.

Вона зазначила, що, усвідомлюючи її складне фінансове становище та проблеми зі здоров’ям, їй запропонували укласти шлюб за гроші, щоб чоловік міг виїхати за кордон. Після оформлення документів та отримання закордонного паспорта, чоловік перетнув кордон, а жінка повернулася в Україну.

Жінку засудили за частиною 1 статті 149 (Торгівля людьми) та частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд призначив їй покарання у вигляді пробаційного нагляду на три роки шість місяців, а також позбавив права обіймати посади в Державній прикордонній службі України на три роки.

Засуджена зобов’язана періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, не виїжджати за межі України та повідомляти про зміни місця проживання, роботи або навчання. Запобіжний захід залишили без змін – домашній арешт з 22:00 до 06:00.

На вирок є можливість подати апеляційну скаргу протягом 30 днів з моменту його проголошення.