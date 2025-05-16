16 травня 2025 року Чернігівський апеляційний суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для працівниці Деснянського районного суду Чернігова, яку підозрюють у виправдовуванні російської агресії. Замість домашнього арешту, жінка буде утримуватись під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

На судовому засіданні підозрювана визнала свою провину, зазначивши, що не усвідомлювала змісту своїх повідомлень. Вона висловила щире каяття, заявивши: «Я клянуся, я розкаююся. Я готова відповідати за те, що писала. Прошу залишити мені домашній арешт, я не порушую, до мене заходить дільничний, у мене контроль». Жінка також додала, що її чоловік служить у Збройних силах України.

Під час засідання вона пояснила свої дії, відповідаючи на запитання кореспондентки. Коли її запитали, чому вона не переїхала до Росії, жінка відповіла, що хоче жити в Україні. Вона також заперечила, що раділа похованням українських військових, стверджуючи, що вчинила неправильно і просила вибачення.

На суді були присутні родичі загиблих військових, які тримали в руках фотографії своїх близьких. Це підкреслювало серйозність ситуації та емоційний контекст справи.

Нагадаємо, що жінка була викрита співробітниками СБУ за виправдовування російської агресії. Відео, на якому вона радіє збільшенню кількості поховань українських воїнів, стало відомим завдяки одному з чернігівських пабліків. Суддя-спікер Деснянського районного суду підтвердила інформацію про затримання, зазначивши, що колектив суду засуджує будь-які прояви зради.

Жінка працювала секретарем судових засідань з 2019 року, раніше була помічницею судді. У 2015 році вона проходила перевірку відповідно до закону «Про очищення влади» і цьогоріч подала заявку на участь у доборі на посаду судді місцевого суду.

На початку травня суд обрав для неї домашній арешт, однак прокурор вимагав взяття під варту. Суддя пояснив, що за статтею, яка інкримінується, тримання під вартою без альтернативи застави не передбачено, тому суд не мав повноважень обрати такий запобіжний захід без застави.