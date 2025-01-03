Уперше в історії російська судова система зобов’язала компанію «Яндекс» обмежити доступ до карт і фотографій нафтопереробних заводів після того, як ці об’єкти стали ціллю дронових атак.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

“Це рішення ухвалене через те, що публічний доступ до таких даних нібито «підриває обороноздатність росії»”, – зазначено у повідомленні.

Згідно з оцінками, атаки дронів на нафтопереробні заводи Росії почастішали з моменту вторгнення військ рф в Україну, завдавши суттєвих збитків. З початку війни таких атак було зафіксовано десятки, що призвело до падіння обсягів виробництва пального в Росії більш ніж на 10%.

Відчутні втрати в секторі енергетики змусили Росію припинити експорт бензину. Це також стало причиною рекордного за останні 13 років зростання цін на паливо всередині країни.

Раніше Центр протидії дезінформації наголошував, що саме дронові атаки на НПЗ спричинили серйозні економічні наслідки для Росії, які не може приховати навіть офіційна пропаганда.

Водночас цей випадок свідчить про значно більший вплив атак на стратегічні об’єкти, ніж готова визнати російська влада. Обмеження доступу до інформації лише підтверджує масштаби проблеми, з якою стикається країна.