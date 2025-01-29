Федеральна суддя в окрузі Колумбія Лорен Аліхан тимчасово заблокувала спробу адміністрації президента США Дональда Трампа призупинити федеральні субсидії та позики на понад $3 трильйони. Це рішення не стосується допомоги іншим державам.

Про це передає The New York Times.

Рішення судді було ухвалене у відповідь на позов групи активістів Democracy Forward, які стверджують, що наказ Бюджетно-управлінського управління Білого дому порушує Першу поправку та Закон про адміністративну процедуру. Остаточне рішення суддя винесе 3 лютого.

Окрім цього, генеральні прокурори 22 штатів і округу Колумбія подали до суду, аби зупинити спроби Трампа заморозити фінансування, поки адміністрація Білого дому не перевірить, чи відповідали витрати його пріоритетам.

Президентка Democracy Forward подякувала за тимчасове рішення суду, зазначивши, що це дасть можливість “розібратися в хаосі, спричиненому поспішними та необдуманими діями адміністрації Трампа”.

Це вже другий випадок, коли федеральний суддя втрутився в спроби Трампа розширити свої повноваження.