У Тернопільській області розпочато судовий процес проти поліцейського, якого підозрюють у отриманні хабаря в розмірі 17 500 доларів США за сприяння у виїзді за кордон для військовозобов’язаного. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька.

Згідно з матеріалами справи, до поліцейського звернувся військовозобов’язаний, який шукав способи законного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану. Поліцейський, раніше працювавший у територіальному центрі комплектування, пообіцяв використати свої зв’язки для отримання довідки про тимчасову непридатність до військової служби, що дозволяє виїзд за кордон.

Спочатку він оцінив свої послуги в 16 тисяч доларів, але згодом сума зросла до 17,5 тисяч доларів, як зазначила Гурецька.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час передачі йому зазначеної суми. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 200 тисяч гривень.

Поліцейському інкримінують злочин за статтею 369-2 Кримінального кодексу України. Розслідування проводить територіальне управління Державного бюро розслідувань у Львові.