14 травня 2025 року в Запоріжжі відбулося судове засідання у справі російського солдата Дмитра Курашова, якого підозрюють у розстрілі українського військового поблизу Приютного. Суд ухвалив рішення продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 днів.

Засідання проходило в Заводському районному суді, де Курашова, відомого під позивним “Сталкер”, звинувачують в умисному вбивстві українського військовослужбовця, який здався в полон 6 січня 2024 року під час російського штурму села.

Суд розглянув клопотання прокурора Микити Маневського про продовження терміну тримання під вартою. Прокурор зазначив, що існує ризик, що підозрюваний може переховуватися від слідства, якщо його звільнять.

«Сторона обвинувачення вважає, що Курашов може знищити або спотворити докази, пов’язані з кримінальним провадженням», – пояснив Маневський.

Курашов не заперечував проти клопотання прокурора, і суд ухвалив рішення продовжити його тримання під вартою до 12 липня 2025 року.

Під час засідання були представлені відеоматеріали, зняті українськими військовими на місці події, що допомогло ідентифікувати вбитого українського військового. Прокурор зазначив, що відеозапис дав змогу зрозуміти обстановку на місці події, порівнявши її з показами свідків, включаючи військовослужбовців РФ.

Прокурор також клопотав про долучення до справи протоколу впізнання за фотознімками. Свідок підтвердив, що бачив Курашова під час штурму українських позицій, і впізнав його за позивним “Сталкер”.

Адвокатка Курашова та сам підозрюваний відмовилися коментувати ситуацію після засідання. Наступне засідання призначено на 30 травня, де будуть розглянуті письмові та відеодокази, включаючи протоколи слідчих експериментів.

Раніше, 7 травня 2025 року, у суді були заслухані свідчення військових РФ, які брали участь у штурмі разом із Курашовим. Один зі свідків підтвердив, що “Сталкер” розстріляв українського військовополоненого у його присутності.

12 березня 2025 року суд заслухав покази іншого свідка, який розповів, що група армії РФ у складі 18 осіб штурмувала позиції українських військ із бронетехнікою, а згодом стало відомо, що Курашов вбив українського військового.

Відомо, що Дмитра Курашова завербували до російської армії з колонії, де він відбував покарання. Він воював у складі підрозділу “Шторм V”.

Протягом 2024 року суд неодноразово продовжував термін тримання Курашова під вартою: 18 грудня – на 60 днів, 1 листопада – до 30 грудня, 25 вересня – до 23 листопада.

18 червня 2024 року Запорізька обласна прокуратура повідомила про направлення обвинувального акту щодо Курашова за розстріл українського військовополоненого у Пологівському районі.

9 березня 2024 року СБУ повідомила, що Курашов, який відбував покарання у колонії, погодився вступити до штурмового підрозділу армії РФ. 6 січня підозрюваний розстріляв українського військового, а пізніше був захоплений у полон підрозділами Сил оборони України.