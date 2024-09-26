У дохід України стягнули:

залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тонн (орієнтовна вартість — понад 2 мільярди гривень);

100% статутного капіталу ТОВ “Петер-Сервіс Україна” — IT-компанії, яка раніше була під контролем Усманова.

Відповідне рішення Вищий антикорупційний суд ухвалив 25 вересня, і воно ще не набрало чинності. На рішення суду ще може бути подана апеляція.