Про це розповіла заступниця міністра юстиції Інна Богатих.
У дохід України стягнули:
- залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тонн (орієнтовна вартість — понад 2 мільярди гривень);
- 100% статутного капіталу ТОВ “Петер-Сервіс Україна” — IT-компанії, яка раніше була під контролем Усманова.
Відповідне рішення Вищий антикорупційний суд ухвалив 25 вересня, і воно ще не набрало чинності. На рішення суду ще може бути подана апеляція.
- Мін’юст подав позов про конфіскацію активів російського олігарха Усманова та його партнерів
- Мін’юст США намагається конфіскувати 200 млн дол на користь України в експрем’єра Лазаренка
- АРМА продало годинники Медведчука за майже 7 млн грн