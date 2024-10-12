У відео протиставляють кадри зруйнованих через війну будівель в Україні і неушкоджені будинки Грузії.

Про це пише Formula.

За даними видання, суд у Тбілісі наклав штраф на три грузинські телеканали. Вони відмовилися транслювати політичну рекламу партії “Грузинська мрія”, яка протиставляла кадри руйнувань в Україні і мирні пейзажі Грузії.

Штрафи у розмірі 5000 ларі (приблизно 1800 доларів США) були накладені на телеканали “Формула”, Головний канал та “Перший телеканал” після рішення Тбіліського міського суду, який підтримав клопотання Комісії з комунікацій. Тепер ЗМІ зобов’язані негайно показати цей відеоролик в ефірі.

Причиною розгляду стала відмова телеканалів транслювати ролик, який вони визнали аморальним. У спільній заяві “Формула” і “Перший телеканал” зазначили, що “Грузинська мрія” використовує трагедію війни в Україні для власних політичних цілей.

Відео, схоже на банери, що з’явилися в Тбілісі у вересні, показує руйнування в Україні з підписом “Ні війні”, які порівнюються з мирними локаціями Грузії і закликом “Обирай мир”.

Українське МЗС також засудило таку рекламу, назвавши її неприпустимою через використання образів руйнувань, спричинених війною.