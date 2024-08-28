Про це повідомляє журналістка «Межі».

Суд обрав запобіжний захід для Павла Кириленка у вигляді права на внесення застави без тримання під вартою.  Розмір застави — понад 30 мільйонів гривень.

Нагадаємо, його підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Вчора, 27 серпня, Вищий антикорупційний суд утретє не обрав запобіжного заходу Кириленку. Тоді засідання у справі Кириленка перенесли на сьогодні, 28 серпня, на 9:00 через участь адвоката в іншому судовому процесі.

Прокурор САП Валентина Гребенюк вчора наголошувала, що на позиція звинувачення не змінилася і прокуратура наполягає взяти підозрюваного під варту з альтернативою застави у 121 млн 120 тис. грн.

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