В Україні відбулося резонансне рішення суду, згідно з яким 14-річну доньку найстаршої матері країни Валентини Підвербної, Анну, було відібрано без позбавлення батьківських прав. Це рішення ухвалив Новозаводський районний суд Чернігова 20 травня 2025 року. Дівчинка залишиться під опікою Олени Ятченко до досягнення нею 18 років.

Олена Ятченко стала опікункою Анни навесні 2024 року. У лютому 2025 року, коли дівчинці виповнилося 14, Ятченко подала позов до суду для продовження опіки над дитиною.

Адвокат Валентини Підвербної, Ігор Савицький, зазначив, що вони ще розглядають можливість подання апеляційної скарги на рішення суду про відібрання дитини.

Деталі справи Валентини Підвербної

Валентина Підвербна стала матір’ю у 65 років завдяки штучному заплідненню. Протягом 12 років Анна жила з матір’ю, поки у квітні 2023 року не з’явилися її публікації в соціальних мережах, де вона розповіла про фізичне та психологічне насильство з боку матері. Дівчинка стверджувала, що мати її б’є, цькує, забороняє митися і навіть намагається довести до самогубства.

5 квітня 2023 року виконавчий комітет Чернігівської міськради ухвалив рішення про вилучення дитини у матері та її поміщення до лікарні. Через місяць Анну перевели до центру соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Хмільниця.

20 жовтня 2023 року суд ухвалив рішення про тимчасове відібрання дитини у Валентини Підвербної до досягнення нею 14 років, не позбавляючи при цьому жінку батьківських прав. У грудні 2023 року Підвербна подала апеляцію на це рішення, але 21 лютого 2024 року Чернігівський апеляційний суд залишив його без змін.

З того часу Анна змінила школу, почала грати на флейті та заблокувала матір у телефоні через її нічні дзвінки. Про це розповіла опікунка дівчинки в одному з інтерв’ю.

Суд також розглядав інші справи Валентини Підвербної, пов’язані з неналежним виконанням батьківських обов’язків та домашнім насильством. Обидві справи були закриті. Раніше, у березні 2023 року, суд закрив ще одну адміністративну справу щодо невиконання Підвербною обов’язків виховання дітей.