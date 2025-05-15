Захист Тетяни Крупи, колишньої голови Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу. Проте, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовив у задоволенні цього запиту. Ухвала суду набрала законної сили з моменту проголошення і не підлягає оскарженню.

Справу Тетяни Крупи було розпочато після викриття 4 жовтня 2024 року. Державне бюро розслідувань повідомило про її причетність до незаконного збагачення, а також її сина Олександра, який займає керівну посаду у Пенсійному фонді України в Хмельницькій області. Під час обшуків у їхньому помешканні було вилучено майже 6 мільйонів доларів готівкою, а також коштовності та брендові прикраси. Родина володіє 30 об’єктами нерухомості, 9 автомобілями та має нерухоме майно за кордоном.

7 жовтня 2024 року Печерський районний суд Києва обрав для Тетяни Крупи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 грудня з можливістю внесення застави у розмірі понад 500 мільйонів гривень. Адвокатка Крупи подала апеляцію на це рішення. Після обрання запобіжного заходу Тетяну утримують у київському слідчому ізоляторі, а справу передали до Національного антикорупційного бюро України.

ВАКС наклав арешт на значні суми коштів, вилучених під час обшуків у Тетяни Крупи. Зокрема, арештовано 3,17 мільйона доларів, 140 тисяч євро та понад 1,2 мільйона гривень. Ці кошти наразі зберігаються в органах досудового розслідування.

Протягом листопада 2024 року та на початку 2025 року суд неодноразово продовжував запобіжний захід і зменшував суму застави. Станом на березень 2025 року заставу знизили до 130 мільйонів гривень, але Тетяну Крупу залишили під вартою.

24 лютого 2025 року Тетяну Крупу офіційно звільнили з посади голови Хмельницької обласної МСЕК, про що її попередили заздалегідь поштою.