Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому розвіднику Роману Червінському у справі про хабар на 100 тисяч доларів. Його помістили під домашній арешт.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Таким чином суд задовольнив прохання прокурорів, які пропонували домашній арешт для Червінського.

За даними слідства, 2020 року Червінський спробував заволодіти 100 тисячами доларів, видаючи себе за впливового чиновника Державної фіскальної служби.

За словами Червінського і його адвоката Костянтина Глоби, відео щодо імовірного хабарництва, яке виклали в інтернет, було записане незаконно, воно порізане та сфальсифіковане, заявляє сторона захисту.

У ході судового засідання нардепи Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар та колишній політв’язень Володимир Балух заявляли про бажання взяти Червінського на поруки.

Зазначимо, колишній розвідник вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 9 млн гривень лише вчора, 17 липня.

Суд перед цим заарештував Червінського, оскільки його підозрюють в організації невдалої операції, яка призвела до російського удару по аеродрому “Канатове” у Кіровоградській області у липні 2022 року. Внаслідок такої атаки загинув командир військової частини, також були поранені.