Печерський районний суд Києва 11 жовтня ухвалив рішення про взяття під варту на гауптвахті військовослужбовця 56-ї бригади Сергія Гнезділова, якого підозрюють у дезертирстві.

Про це повідомив кореспондент hromadske з зали суду.

Прокуратура вимагала 60 днів тримання під вартою до 12 грудня без права внесення застави, однак сторона захисту закликала відхилити це клопотання.

Обвинувачення наполягало на тому, що тримання під вартою мінімізує ризик втечі, зазначаючи, що після самовільного залишення частини (СЗЧ) Гнезділов постійно змінював місцеперебування та контактні дані.

Сам Сергій Гнезділов заявив, що готовий повернутися до служби, якщо буде подано законопроєкт про встановлення чітких термінів служби. В іншому випадку він готовий до голодування, щоб привернути увагу до проблеми демобілізації.

«Захищати країну — мій обовʼязок. Можете побачити, скільки часу я був на “нулі” і скільки у відпустці. Людина не може так довго перебувати у бойових умовах без реабілітації. Ми заповнимо тюрми військовими, яким не забезпечили чітких термінів служби. Я вчинив так, щоб привернути увагу до проблеми […] Повірте, мене 100% покарають, і це побачить уся країна. Питання в тому, чи вирішиться проблема», — зазначив Гнезділов.

Коли його запитали, чи очікував він звинувачень у дезертирстві замість самовільного залишення частини, Гнезділов відповів: «Я думаю, що ми перекваліфікуємо справу, адже я відкрито заявляв про свій намір повернутися до служби і терміни своєї відсутності. Тому не погоджуюся з прокурором».

Нагадаємо, 9 жовтня Сергій Гнезділов повідомив про своє затримання, яке згодом підтвердило Державне бюро розслідувань, хоча його ім’я не називалося.