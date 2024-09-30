Псевдоактивіст Остап Стахів, якого підозрюють у незаконному розповсюдженні інформації про локації ЗСУ та шахрайстві, втретє не отримав запобіжного заходу.

Про це повідомляє hromadske.

Зазначається, що згідно з положенням про безплатну правову допомогу, Стахіву призначили адвоката – Володимира Яцишина. Однак підозрюваний відмовився від нього, сам адвокат також оголосив відмову від захисту Стахіва, оскільки той має двох захисників.

Один із представників захисту Михайло Магарський, який разом із підозрюваним не прийшов на два попередні засідання, подав клопотання про ознайомлення з матеріалами засідань. Суддя Віктор Романюк задовольнив його і оголосив перерву на 20 хвилин для ознайомлення сторони захисту.

Після цього Стахів подав заяву про відвід суді, після цього в судовому засіданні оголосили перерву.