Західний окружний суд Сеула видав ордер на офіційний арешт президента Південної Кореї Юн Сок Йоля через його спробу запровадити у країні воєнний стан.

Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що суд видав ордер на підставі звинувачень Юна в тому, що він “очолив заколот” і “зловживав владою”, коли 3 грудня 2024 року оголосив у країні воєнний стан. Також він нібито відправив війська до Національної асамблеї (парламенту), щоб перешкодити законодавцям проголосувати проти цього указу.

Офіційний арешт Юна дозволить слідчим продовжити термін його тримання під вартою до 20 днів, включаючи той час, що він уже провів у слідчому ізоляторі після затримання 15 січня.

Управління з розслідування корупції серед високопосадовців планує передати Юна прокуратурі через 10 днів. Очікується, що відомство проводитиме подальше розслідування і висуне йому звинувачення.

15 січня правоохоронці затримали усуненого президента Юн Сок Йоля за оголошення ним воєнного стану минулого місяця.