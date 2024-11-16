Про це повідомив адвокат Андрія Слюсарчука Ярослав Зенкан.
За його словами, вирок ухвалив Шевченківський районний суд Львова 14 листопада.
Андрія Слюсарчука звинувачували в тому, що він використав підроблені документи про освіту та науковий ступінь для того, аби отримати роботу в Інституті підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”.
Прокуратура заявляла, що чоловік не мав відповідної ліцензії, але видавав себе за лікаря-нейрохірурга та здійснював незаконну лікувальну діяльність, що призвело до смертей людей.
Також Андрія Слюсарчука звинувачували в шахрайстві.
Суд визнав чоловіка невинуватим за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення.
Нагадаємо, популярність Андрій Слюсарчук здобув у 2000-х роках, коли чоловік називав себе лікарем-нейрохірургом та доктором медичних наук.
У 2009 році він нібито встановив світовий рекорд, запам’ятавши 30 мільйонів цифр числа Пі. Завдяки цьому Андрій Слюсарчук став відомим як “доктор Пі”.