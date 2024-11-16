Слюсарчука звинувачували в тому, що він використав підроблені документи про освіту та науковий ступінь для того, аби отримати роботу в Інституті підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті "Львівська політехніка".

Про це повідомив адвокат Андрія Слюсарчука Ярослав Зенкан.

За його словами, вирок ухвалив Шевченківський районний суд Львова 14 листопада.

Андрія Слюсарчука звинувачували в тому, що він використав підроблені документи про освіту та науковий ступінь для того, аби отримати роботу в Інституті підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”.

Прокуратура заявляла, що чоловік не мав відповідної ліцензії, але видавав себе за лікаря-нейрохірурга та здійснював незаконну лікувальну діяльність, що призвело до смертей людей.

Також Андрія Слюсарчука звинувачували в шахрайстві.

Суд визнав чоловіка невинуватим за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення.

Нагадаємо, популярність Андрій Слюсарчук здобув у 2000-х роках, коли чоловік називав себе лікарем-нейрохірургом та доктором медичних наук.

У 2009 році він нібито встановив світовий рекорд, запам’ятавши 30 мільйонів цифр числа Пі. Завдяки цьому Андрій Слюсарчук став відомим як “доктор Пі”.