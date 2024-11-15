Слідству ще не вдалося встановити міліціонерів, які застосували насильство під час затримання Пасічника.

Прокурор наголосив, що Пасічника затримали незаконно 22 січня 2014 року в Києві, коли він приїхав на Майдан Незалежності з Вінниччини для участі в Революції Гідності.

Микола Пасічник помер у 2020 році, не доживши до вироку, а також не дожив до суду один з обвинувачених — прокурор Андрій Сайчук. Родичі Сайчука наполягали на його участі в матеріалах справи для реабілітації.

Цей виправдувальний вирок став черговим етапом у розслідуванні подій, пов’язаних з Революцією Гідності.

Згідно з інформацією ЗМІ, суд оголосив виправдувальний вирок щодо колишньої заступниці прокурора Оболонського району Ілони Клюге, слідчого Віталія Матюша та прокурора Андрія Сайчука.