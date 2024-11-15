Відповідне рішення ухвалила суддя Інна Омельян, повідомив прокурор у справах Майдану Іван Бабенко у коментарі “Укрінформу”.
“Дніпровський райсуд виправдав колишню заступницю прокурора Оболонського району, прокурора прокуратури міста Києва і слідчого Оболонського райуправління міліції, які обвинувачувалися у незаконному притягненні до кримінальної відповідальності, ініціюванні клопотання про тримання під вартою стосовно 72-річного вінничанина, учасника Революції Гідності Миколи Пасічника”, – сказав він.
Бабенко заявив, що сторона обвинувачення не погоджується з рішенням суду та оскаржить вирок в апеляційному суді. Він також зазначив, що судовий процес триває і стосовно двох інших співробітників міліції, які давали неправдиві свідчення у справі Пасічника.