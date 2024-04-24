Суд, відповідно до матеріалів Служби безпеки України, підтвердив законність звільнення з посади колишньої топпосадовиці Міністерства юстиції, у якої виявили громадянство Росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Хоча ім’я колишньої посадовиці не було зазначено, деталі вказують на те, що мова йде про колишню заступницю начальника Центрального міжрегіонального управління Мін’юсту, Марину Прилуцьку, яка отримала російське громадянство за власною ініціативою.

Нагадаємо, що на підставі матеріалів, отриманих від української спецслужби, чиновницю у 2021 році було звільнено із посади.

Згодом вона вирішила оскаржити це рішення, і посилалась на довідку “головного управління МВС РФ по місту москва”. У цьому ж документі зазначалось, що у неї нібито немає російського громадянства.

Але після ознайомлення із доказовою базою СБУ, колегія українського суду залишила скаргу ексчиновниці без задоволення.

“Представники Служби безпеки довели нікчемність документів, виданих державою-агресором про нібито відсутність у неї громадянства рф. Крім того, спецслужба довела, що позивачка не виїжджала в Болгарію, де, з її слів, нібито було отримано відповідні російські документи”, — зазначили в пресслужбі СБУ.

Також зазначимо, що 9 січня колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко скасувала постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення Прилуцької з посади державної служби.