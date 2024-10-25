Печерський районний суд Києва досі не почав розгляд кримінальної справи щодо офіцера з апарату головнокомандувача ЗСУ Олега Тімченка, який у листопаді 2023 року подарував гранати загиблому помічнику головкома Валерію Залужному, Геннадію Частякову. Хоча обвинувальний акт було отримано ще в квітні 2024 року, судді, які мають розглядати справу, беруть самовідводи через відсутність доступу до державної таємниці. Ба більше, вони відмовляються оформлювати такий доступ.

Про це розповіла дружина загиблого Тетяна Чистякова виданню “Цензор.нет”.

Вона зазначила, що 6 листопада 2024 року виповниться рік з дня загибелі її чоловіка внаслідок вибуху бойової гранати, яку Тімченко подарував йому в день народження без жодних про це попереджень. Внаслідок вибуху двоє малолітніх дітей Частякових також отримали тілесні ушкодження, лікування яких триває досі.

За її словами, сторона обвинувачення кваліфікувала дії Тімченка як вбивство через необережність та завдання тяжких тілесних ушкоджень дітям.

“Обвинувальний акт ще в квітні цього року направлено до Печерського районного суду міста Києва для розгляду. Однак, з того часу не визначено склад суду, який здійснюватиме розгляд кримінального провадження. З відомих мені причин – це самовідводи суддів у зв’язку з відсутністю у них допуску до державної таємниці та їх небажанням такий допуск оформлювати”, — наголосила дружина загиблого помічника Залужного.

Вона підкреслила, що таке становище є неприпустимим, оскільки судді повинні виконувати свої обов’язки, а відсутність доступу не є підставою для самовідводу. Частякова висловила намір докласти всіх зусиль для забезпечення справедливого судового розгляду справи.