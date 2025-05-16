16 травня 2025 року Крижопільський районний суд Вінницької області ухвалив рішення про закриття справи за позовом Марини Порошенко до Петра Порошенка щодо розподілу спільного майна. Суд зазначив, що відсутній предмет спору, що стало підставою для закриття провадження. Адвокат Петра Порошенка, Ілля Новіков, повідомив, що це рішення може бути оскаржене.

Позов був поданий 27 березня 2025 року, в якому Марина Порошенко вимагала поділу спільного майна, загальна вартість якого, згідно з декларацією Петра Порошенка, перевищує 17,1 мільярда гривень. Розгляд справи проходив у Тульчинському районному суді, де зареєстрований відповідач.

Під час судового засідання було розглянуто лист Міністерства юстиції, що стосується санкцій. Адвокат Ілля Новіков зазначив, що хоча зміст листа може свідчити про можливі заперечення, формально це не є офіційним запереченням, і попросив суд не враховувати його як таке.

Адвокатка Марини Порошенко, Крістіна Мисенко, наголосила на праві своєї клієнтки на частину спільного майна, підкресливши, що Марина не підпадає під санкції і має право на свою частку.

Ілля Новіков запропонував суду ухвалити рішення вже на підготовчому засіданні, оскільки відповідач не заперечує проти позову, що і було зроблено. Суд закрив провадження через відсутність предмета спору та зобов’язав повернути Марині Порошенко сплачений судовий збір.

Текст рішення з мотивувальною частиною буде підготовлено протягом п’яти днів, після чого він стане доступним для сторін і може бути оскаржений у встановленому порядку.

Позиція адвоката Іллі Новікова

Після засідання Ілля Новіков висловив незгоду з рішенням суду, вважаючи, що предмет спору все ж існує, оскільки позовна заява відповідає вимогам закону. Він пояснив, що справа пов’язана з указом президента Зеленського про санкції, які ускладнюють Марині Порошенко можливість розпоряджатися своєю часткою майна.

Адвокат підкреслив, що позов не стосується приховування майна, а спрямований на захист прав Марини Порошенко, яка не підпадає під санкції. Він також прокоментував лист Міністерства юстиції, назвавши його «дивним» і зазначив, що держава повинна була б вступити в процес через прокурора, а не надсилати листи.

Новіков повідомив, що після ознайомлення з повним текстом ухвали буде ухвалено рішення щодо подальших дій, зазначивши, що у них є кілька варіантів захисту, і вони готові продовжувати боротьбу.

Передумови справи

12 лютого 2025 року Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти Петра Порошенка та інших відомих бізнесменів і політиків. Санкції передбачають блокування активів, заборону участі у приватизації та оренді державного майна, а також обмеження в сфері безпеки та оборони.

У березні 2025 року Національний банк наклав штраф на АТ “Міжнародний інвестиційний банк”, власником якого є Петро Порошенко, на суму 20,5 мільйона гривень за порушення законодавства щодо відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

За підсумками 2024 року подружжя Порошенків задекларувало дохід у розмірі 4,6 мільярда гривень.