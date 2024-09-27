Іллічівський міський суд постановив закрити справу проти співачки Христини Соловій, на яку склали адміністративний протокол за вживання нецензурної лексики під час виступу на фестивалі «виделкаfest» у Чорноморську.

Про це розповіла сама Соловій.

У постанові суду йдеться, що співачка не вважала себе винною, адже, мовляв, не хотіла образити відвідувачів її концерту, а навпаки — «висловити солідарність» жителям Чорноморська, які вирішили змінити «комуністичну назву» міста.

Вислів співачки, яка назвала стару назву Чорноморська «повною х*йнею», не порушив громадський порядок, йдеться в судовому документі, а «перебуває у сфері моральних настанов та свободи артистки під час здійснення творчої діяльності».

Крім того, суд погодився, що Соловій не могла передбачити відповідальності «за одне нецензурне слово» в той час, коли «викликають захоплення» «випадки скандування “стадіоном” нецензурного куплету про президента країни-агресора, а нецензурний вислів про ворожий корабель набув значення загальнодержавного девізу».

Тож суд постановив закрити справу проти співачки «у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення».