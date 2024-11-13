Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
“За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб – до 12 січня 2025 року включно”, — йдеться у повідомленні.
В Офісі генпрокурора нагадали, чоловік був затриманий у Дніпрі за місцем проживання у липні цього року і з того часу перебуває під вартою.
Йому інкриміновано умисне вбивство громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон (ч. 1 ст. 115 КК України).
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