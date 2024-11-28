Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення залишити під вартою очільницю Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу, яка також є депутаткою обласної ради. Строк дії запобіжного заходу продовжено до кінця січня 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Рішення суду передбачає, що строк досудового розслідування у справі продовжено на шість місяців – до 5 квітня 2025 року. Водночас розмір застави знижено з 300 до 280 мільйонів гривень.

“28 листопада слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення щодо продовження запобіжного заходу для керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії. Вона залишатиметься під вартою до 26 січня 2025 року включно”, – йдеться у повідомленні.

У разі внесення застави на підозрювану будуть накладені відповідні процесуальні обов’язки, включно з виконанням усіх вимог слідства та суду.

Нагадаємо, що жовтня на Хмельниччині правоохоронці викрили керівницю обласного центру МСЕК Тетяну Крупу та її сина на незаконному збагаченні через оформлення фіктивних медичних документів для чоловіків, які ухилялися від мобілізації.

Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора виявили під час обшуків готівку в різних валютах на суму майже 6 млн доларів, включаючи: 5,244 млн дол. США,

300 тис. євро,

понад 5 млн грн. Крім того, знайдено брендові прикраси, коштовності, а також списки “ухилянтів” із підробленими діагнозами. У робочому кабінеті Крупи вилучили 100 тис. доларів та підроблені медичні документи. Правоохоронці повідомили, що посадовиця намагалася позбутися частини коштів, викинувши дві сумки з 0,5 млн доларів через вікно. Також встановлено, що родичі підозрюваної володіють значною кількістю нерухомості в Україні та за кордоном, елітним автопарком і корпоративними правами. Їхні рахунки за кордоном містять близько 2,3 млн доларів. 5 жовтня Тетяну Крупу затримали й повідомили про підозру. Печерський райсуд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в 500 млн грн. Згодом справу передали до НАБУ, а Вищий антикорупційний суд (ВАКС) арештував вилучені кошти. 21 листопада апеляційна палата ВАКС зменшила суму застави до 300 млн грн, а 28 листопада ще раз переглянула її до 280 млн грн.