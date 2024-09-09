Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою підприємця Романа Гринкевича до 1 листопада з можливістю внесення застави у розмірі 360 млн грн. Йому висунуто обвинувачення у шахрайстві під час воєнного стану.

Таке рішення 4 вересня ухвалив суд, пише “Слово і діло”.

“Клопотання слідчого – задовольнити частково. Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному (Роману Гринкевичу – ред.) у межах строку досудового розслідування, а саме до 1 листопада 2024 року, із визначенням розміру застави 118 890,36 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 360 000 000 грн”, – ідеться в рішенні.

У разі внесення застави на нього покладуть наступні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою;

не відлучатися із смт. Козин Київської області без дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Також Печерський райсуд продовжив до 1 листопада арешт засновника та директора компанії “Трейд лайнс рітейл” Володимира Тимківа. Альтернатива – 250 млн грн застави. Залишили під вартою і Андрія Колотила до 1 листопада. Йому визначили 160 млн грн застави як альтернативу.