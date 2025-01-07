7 січня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для народного депутата Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді. Відповідно до рішення суду, Шевченко перебуватиме в СІЗО до 7 березня 2025 року без можливості внесення застави.

Про це повідомляє Суспільне.

Прокурор Яків Слісаренко наголосив на необхідності продовження тримання під вартою, оскільки існує ризик, що Шевченко може переховуватись за межами країни. Сторона обвинувачення також вказала на знищення окремих відеозаписів, які були ключовими доказами у справі про держзраду.

“В разі обрання мʼякого або більш альтернативного запобіжного заходу, він може переховуватися за межами України”, – зазначив Слісаренко.

Адвокат Шевченка заперечив наявність доказів щодо причетності його підзахисного до зниклих відеозаписів. Він стверджував, що немає підстав для тримання під вартою і запропонував домашній арешт або взяття на поруки. З таким проханням звернулися також депутати групи “Відновлення України”, Антоніна Славицька та Анатолій Бурміч, які заявили про готовність взяти на себе відповідальність за Шевченка, оскільки вважають його патріотом.

Сам Шевченко назвав звинувачення політичним замовленням, зазначивши, що відеозаписи публікували інші люди, а він лише висловлював свою думку. Втікати з України, за його словами, йому “не вигідно”.

Після розгляду аргументів сторін суд постановив залишити підозрюваного під вартою до 7 березня 2025 року. Шевченко заявив, що очікував такого рішення.

Нагадаємо, що 14 листопада 2024 року Євгенію Шевченку було оголошено підозру у державній зраді. За даними слідства, він систематично поширював російські наративи у своїх виступах та публікаціях, що могло завдати шкоди інформаційній безпеці України.