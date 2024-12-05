Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Про це повідомляє “Суспільне”.
Захист просив змінити тримання під вартою на домашній арешт із носінням електронного браслета. Адвокати аргументували це відсутністю прямих доказів проти Зінченка та його попередньою несудимістю.
Водночас прокурори наполягали на обґрунтованості підозри й необхідності тримання під вартою.
Підозрюваний та його адвокат взяли участь у засіданні через відеозв’язок.
У залі були присутні як прихильники Зінченка, одягнені у футболки з написом “Зінченко невинний”, так і родичі та прихильники Ірини Фаріон, які принесли портрет загиблої.
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