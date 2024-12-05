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Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід В'ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Суд продовжив тримання під вартою до 12 січня 2025 року без права внесення застави.

Четвер, 5 грудня 2024, 15:39

Про це повідомляє “Суспільне”.

Захист просив змінити тримання під вартою на домашній арешт із носінням електронного браслета. Адвокати аргументували це відсутністю прямих доказів проти Зінченка та його попередньою несудимістю.

Водночас прокурори наполягали на обґрунтованості підозри й необхідності тримання під вартою.

Підозрюваний та його адвокат взяли участь у засіданні через відеозв’язок.

Подали апеляцію: у Львові розпочався суд щодо запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Фаріон

У залі були присутні як прихильники Зінченка, одягнені у футболки з написом “Зінченко невинний”, так і родичі та прихильники Ірини Фаріон, які принесли портрет загиблої.

Подали апеляцію: у Львові розпочався суд щодо запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Фаріон

Теги: В’ячеслав Зінченко, вбивство Фаріон, Ірина Фаріон

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