Сьогодні, 9 січня, Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для співробітника Управління державної охорони Артема Косова, який обвинувачується у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера. Косов перебуватиме під вартою до 9 березня 2025 року без права на заставу.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Під час судового засідання прокурорка Олена Васильєва наголосила на необхідності продовження тримання під вартою через ризики, зокрема можливість уникнення суду та вплив на свідків.

Наразі з 21 свідка було допитано лише 6, а неповнолітні свідки отримують погрози. Прокурорка долучила до справи матеріали, які містять погрози на адресу свідків.

Адвокати потерпілих, батьків загиблого підлітка Максима Матеріхуна, також звернулись до суду з клопотанням про тримання під вартою без альтернативи. Вони наголосили на важливості забезпечення справедливого покарання для підозрюваного.

Батьки загиблого підлітка заявили, що їм не потрібно нічого від родини підозрюваного і що вони вимагають справедливості у розслідуванні вбивства свого сина та онука.

Адвокати Артема Косова заперечували проти продовження арешту, однак суд ухвалив рішення на користь продовження тримання під вартою.