Про це повідомляє “Суспільне”.
Під час судового засідання прокурорка Олена Васильєва наголосила на необхідності продовження тримання під вартою через ризики, зокрема можливість уникнення суду та вплив на свідків.
Наразі з 21 свідка було допитано лише 6, а неповнолітні свідки отримують погрози. Прокурорка долучила до справи матеріали, які містять погрози на адресу свідків.
Адвокати потерпілих, батьків загиблого підлітка Максима Матеріхуна, також звернулись до суду з клопотанням про тримання під вартою без альтернативи. Вони наголосили на важливості забезпечення справедливого покарання для підозрюваного.
Батьки загиблого підлітка заявили, що їм не потрібно нічого від родини підозрюваного і що вони вимагають справедливості у розслідуванні вбивства свого сина та онука.
Адвокати Артема Косова заперечували проти продовження арешту, однак суд ухвалив рішення на користь продовження тримання під вартою.
- Адвокати затягують судовий процес у справі про вбивство підлітка на фунікулері
- Вбивство підлітка на київському фунікулері: справу щодо співробітника УДО передали до суду
- У Києві відбувся матч пам’яті, присвячений загиблому біля фунікулера підлітку: він був центральним нападником