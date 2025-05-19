Суд ухвалив рішення про винуватість 51-річної колишньої депутатки від забороненої партії “ОПЗЖ”, яка під час окупації Дворічної на Харківщині активно співпрацювала з російськими військовими. Жінку засудили заочно до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією її майна. Про це стало відомо 19 травня з повідомлення Харківської обласної прокуратури.

Згідно з інформацією прокуратури, у липні 2022 року депутатка зайняла посаду “виконувачки обов’язків голови Дворічанського територіального управління” в окупаційній “військово-цивільній адміністрації” Куп’янського району Харківської області.

Вона відповідала за організацію роботи управління, включаючи підбір кадрів та виплату заробітної плати своїм підлеглим. Крім того, колаборантка передавала інформацію про приміщення, які згодом використовувалися загарбниками для облаштування підприємств та установ, зазначили в прокуратурі.

Окрім терміна ув’язнення, колишня депутатка позбавлена права займати посади в органах влади на 10 років, а також її майно підлягає конфіскації. Наразі жінка переховується на території Російської Федерації, і її оголосили в розшук.

Судовий процес проходив за відсутності обвинуваченої, що підтверджує серйозність її злочинних дій, – йдеться в офіційному повідомленні.