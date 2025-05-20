Подружжя з Закарпатської області отримало дев’ять років позбавлення волі за умисне тяжке тілесне ушкодження, яке призвело до загибелі їхнього 10-річного сина. Вирок був винесений судом, і він став результатом трагічного інциденту, що стався у травні 2024 року в селі Серне Берегівського району.

За словами родичів загиблого, хлопчик випадково облився легкозаймистою рідиною під час спалювання трави, що призвело до займання його одягу. Проте, в ході розслідування з’ясувалося, що 33-річний співмешканець матері дитини навмисно підпалив його одяг після сварки.

Судовий процес виявив, що жінка частково визнала свою провину. Вона зізналася, що дозволила прив’язати сина на ланцюг і не викликала швидку допомогу вчасно. Також вона стверджувала, що не усвідомлювала небезпеки речовини, якою облили хлопчика.

Суд визнав обох обвинувачених винними у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті дитини, а також у залишенні малолітнього в небезпеці. Відповідно до статей 121 та 135 Кримінального кодексу України, їм було призначено покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі.

15 травня 2025 року суд ухвалив рішення про покарання, яке може бути оскаржене в Закарпатському апеляційному суді протягом 30 днів. Ця трагедія викликала широкий резонанс у суспільстві, підкреслюючи важливість захисту дітей від насильства та жорстокості.