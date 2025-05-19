19 травня 2025 року суд ухвалив рішення у справі працівника Малинського моргу, який був звинувачений у крадіжці обручки з руки загиблого воїна Едуарда Рошки. Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Про це повідомила вдова загиблого, Юлія Макаревич.

Юлія отримала текст вироку на електронну пошту вранці 19 травня. У документі зазначено, що Дідківський Олександр Васильович був визнаний винним за частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України, і йому призначено 5 років ув’язнення. Вдова висловила своє обурення, зазначивши, що вважає покарання недостатньо суворим, але водночас вдячна, що це не умовний термін.

Вона також повідомила, що засуджений не буде відразу відправлений до в’язниці, оскільки його мати планує подавати апеляцію. На суді обвинувачений не зміг чітко пояснити свої дії, лише просив про м’якіше покарання.

Окрім вдови, у справі є ще двоє потерпілих. За даними поліції, працівник моргу займався крадіжками з 2022 року. В результаті розслідування було вилучено 15 золотих виробів із ломбарду, серед яких була й обручка Едуарда Рошки. Також виявлено інші випадки крадіжок прикрас з тіл померлих.

Юлія розповіла, що працівник моргу намагався вибачитися, але не зміг пояснити свій вчинок, посилаючись на специфіку роботи та емоційний стан. Вона підкреслила, що не потребує вибачень, а прагне справедливості, адже пам’ять про її чоловіка не можна зневажати. Обручка була повернена їй у жахливому стані.

Житомирська обласна прокуратура офіційно повідомила про вирок 49-річному медбрату Малинської філії бюро судово-медичної експертизи, визнавши його винним у нарузі над тілом загиблого військовослужбовця з корисливих мотивів. Вирок ще не набрав законної сили через можливе апеляційне оскарження.

Раніше повідомлялося, що обручка з руки військовослужбовця ЗСУ Едуарда Рошки зникла під час підготовки до поховання у Малинському морзі. Поліція встановила причетність працівника моргу до цієї крадіжки.