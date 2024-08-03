Про це пише Radio Prague International.
Верховний суд Чехії ухвалив рішення щодо 52-річного громадянина Алоїза Полака, який був засуджений заочно за вбивство щонайменше чотирьох військовослужбовців ЗСУ під час бойових дій на Донбасі з 2016 по 2020 роки.
«Безперечно, підсудний брав участь у бойових діях», – наголосив у січні 2024 року голова апеляційної колегії Ян Кадлець.
Полак, що перебуває у розшуку, брав участь у конфлікті на стороні сепаратистів “ДНР”. Суд розглядав справу тричі, і прокурор вимагав 24-річний строк ув’язнення.
Якщо Полак повернеться до Чехії, він зможе вимагати новий розгляд справи, що призведе до скасування попереднього вироку.
- Чехія отримає за допомогу Україні 14 танків Leopard 2A4 від Німеччини
- Чехія на 2025 рік планує другий проєкт із закупівлі снарядів для України
- Чехія офіційно долучилась до “коаліції дронів” для України