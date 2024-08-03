Верховний суд Чехії підтвердив 21-річний вирок позбавлення волі для 52-річного Алоїза Полака, який брав участь у бойових діях на Донбасі на стороні проросійських сепаратистів.

Про це пише Radio Prague International.

Верховний суд Чехії ухвалив рішення щодо 52-річного громадянина Алоїза Полака, який був засуджений заочно за вбивство щонайменше чотирьох військовослужбовців ЗСУ під час бойових дій на Донбасі з 2016 по 2020 роки.

«Безперечно, підсудний брав участь у бойових діях», – наголосив у січні 2024 року голова апеляційної колегії Ян Кадлець.

Полак, що перебуває у розшуку, брав участь у конфлікті на стороні сепаратистів “ДНР”. Суд розглядав справу тричі, і прокурор вимагав 24-річний строк ув’язнення.

Якщо Полак повернеться до Чехії, він зможе вимагати новий розгляд справи, що призведе до скасування попереднього вироку.