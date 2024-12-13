Про це повідомляє видання.

У матеріалі йшлося про ймовірну роль Портнова у кураторстві окупації Криму, що підтверджується аудіозаписами, які потрапили до розпорядження редакції.

“Я не стверджувала, що Портнов є колаборантом, зрадником чи проросійським діячем, я лиш ставила питання: а чи можемо ми так його називати? Передусім я це зробила для того, щоб підкреслити абсурдність рішення Печерського районного суду, який у справі проти „Центру протидії корупції“ став на бік Портнова і заборонив використовувати щодо нього ці слова”, — відреагувала авторка розслідування Ярослава Вольвач.

Крім того, суд постановив, що hromadske повинно виплатити 56 тисяч гривень компенсації за правничу допомогу та ще 15 тисяч — за послуги адвоката Портнова в апеляційній інстанції. Наразі редакція готує касаційну скаргу.

Як пише рух ЧЕСНО, посилаючись на дані Громадської ради доброчесності, суддя Олексій Соколов неодноразово порушував строки надсилання судових рішень до державного реєстру.

“Деякі справи з’являлися в реєстрі на рік чи два пізніше, ніж дата ухвалення рішення. Також він затримував розгляд скарги захисника столичного урочища Протасів Яр Романа Ратушного, який у 2022 році загинув у бою під містом Ізюм на Харківщині, потрапивши у ворожу засідку. Він був розвідником 93-ї механізованої бригади “Холодний Яр”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Соколов допустив суттєві помилки у відомостях, поданих у майнових деклараціях. Суддя неодноразово не задекларував своє або родинне майно у встановлений термін без обґрунтованих причин. Крім того, його колишня дружина працює в Київському апеляційному суді.

Цього року Портнов також виграв суд проти Руху ЧЕСНО, де вимагав видалити себе з Реєстру зрадників і спростувати недостовірну інформацію про нього. Справа була розглянута суддею Печерського суду Вячеславом Підпалим, який також прийняв рішення на користь Портнова.