Раптова повінь у Техасі: 13 загиблих і 23 зниклих дітей

Як повідомляє медіа Reuters

Внаслідок раптової повені, що сталася вздовж річки Гвадалупе в центрально-південному Техасі, загинули щонайменше 13 осіб, а 23 дитини з літнього табору вважаються зниклими безвісти. Цю інформацію підтверджує Reuters.

Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайний стан у деяких районах округу Керр через інтенсивні дощі, які сягнули до 30 см.

Міський чиновник Далтон Райс зазначив, що повінь сталася до світанку, практично без попередження, що ускладнило проведення евакуаційних заходів.

“Це сталося дуже швидко, за дуже короткий проміжок часу, який неможливо було передбачити навіть за допомогою радара. Усе відбулося менш ніж за дві години.” – Далтон Райс

Шерифська служба округу Керр підтвердила, що в районі були виявлені тіла 13 загиблих внаслідок цієї катастрофи.

Віцегубернатор Техасу Ден Патрік на пресконференції повідомив, що влада активно шукає 23 дівчаток, які вважаються зниклими безвісти серед понад 700 дітей, що перебували в літньому таборі, коли повінь накрила їх близько 4-ї години ранку за місцевим часом.

Більшість дітей, за словами чиновників, у безпеці, але їх не вдалося евакуювати через непроїзні дороги, затоплені водою.

“Усі роблять усе можливе, аби врятувати цих дітей.” – Роб Келлі, суддя округу Керр

Він також зазначив, що найбільше постраждали житлові квартали, стоянки для трейлерів і кемпінги.

Патрік повідомив, що рівень річки Гвадалупе піднявся на 26 футів (8 метрів) всього за 45 хвилин під час сильної зливи.

Пошуково-рятувальні групи використовували 14 гелікоптерів і близько десятка дронів для обстеження території, а сотні рятувальників працювали на землі, проводячи операції на деревах і в стрімких водах.

“У цих районах прогнозуються додаткові опади. Навіть якщо дощ буде несильним, можуть виникати нові повені. У наступні 24-48 годин зберігається загроза раптових повеней від Сан-Антоніо до Вейко, а також ризики залишаються в західному та центральному Техасі.” – Ден Патрік

Для ліквідації наслідків стихії залучили співробітників Берегової охорони США та Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA), які допомагають місцевій владі впоратися з кризовою ситуацією.