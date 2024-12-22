Сьогодні, 22 грудня, Тайсон Ф'юрі заявив, що судді припустилися помилки, присудивши перемогу за одностайним рішенням Олександру Усику в їхньому зіткненні за титули WBA, WBO та WBC на Kingdom Arena в суботу ввечері, стверджуючи, що він повинен був перемогти.

Про це пише Reuters.

Ф’юрі зазнав другої поразки у своїй професійній кар’єрі, обидві з яких припали проти Усика, оскільки він упустив шанс виграти пояси, попри набагато кращий виступ у матчі-реванші їхнього травневого бою, який він програв розділеним рішенням.

“Я був цілком впевнений. Я думав, що знову виграв цей бій… Я думав, що виграв обидва бої. Але знову ж таки, я пішов додому з двома програшами на своєму рекорді, тому я мало що можу з цим зробити.

Я можу просто боротися від душі й робити все, що можу, але знову ж таки, я завжди буду вірити, поки не помру, я виграв цей бій”, — сказав Ф’юрі на пресконференції.

Тайсон Ф’юрі заявив, що протягом усього бою діяв агресивно, однак насправді Олександр Усик, який поступався в зрості, вазі та розмаху рук, домінував більшу частину поєдинку та здобув чергову перемогу за рішенням суддів.

Ф’юрі зазначив, що не збирається скаржитися на результат, хоча й відчуває, що рішення було несправедливим. Він підкреслив, що розуміє бокс, адже займається ним усе своє життя, але нічого вже не змінити. Тайсон додав, що почувається значно розчарованим рішенням суддів.

36-річний боксер також відкинув обговорення своїх подальших планів після другої поспіль поразки, сказавши, що планує повернутися додому та провести Різдво з сім’єю.

“Я збираюся піти додому і добре провести Різдво, мене не було 12 тижнів, я вклав багато роботи в цю боротьбу, я збираюся піти додому зараз і насолоджуватися цим”, – сказав він.