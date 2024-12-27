Ціла низка суддів та поліцейських протягом останніх років отримали та приватизували службові квартири в новобудовах Києва, надані їм державою в користування. Деякі з посадовців навіть приховували вже придбане раніше особисте житло, ймовірно, щоб обґрунтувати потребу в службовому.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Згідно з інформацією, службові квартири та кімнати в Україні надаються працівникам судів, СБУ, ГУР, поліцейським та іншим державним службовцям, які потребують житла. Однак, часто ці квартири з часом приватизуються, і не завжди це відбувається через реальну потребу в житлі.

Одним із прикладів є колишня суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Людмила Губська, яка у 2019 році отримала трикімнатну службову квартиру в ЖК “Комфорт Таун”.

Вартість такого житла нині складає не менше 115 тисяч доларів. У 2023 році вона приватизувала квартиру, а через кілька місяців пішла у відставку.

Родина судді Людмили Губської, яка приватизувала службову квартиру, за час користування житлом придбала нерухомість і авто на близько 400 тисяч доларів. У 2022 році Губська стала власницею двокімнатної квартири в Черкасах, її син придбав там також ще одне двокімнатне помешкання, а невістка купила дві двокімнатні квартири у тому ж ЖК “Комфорт Таун” у Києві.

У цьому ж ЖК приватизувала квартиру Юлія Войтковська, колишня секретарка судового засідання в Шостому апеляційному адміністративному суді.

У 2022 році її донька, 18-річна Анна Косенко, придбала велику квартиру у ЖК “Русанівська Гавань”, але вона не проживала в ній, а квартиру почав використовувати суддя Євген Мєзєнцев, помічником якого працювала Войтковська.

Суддя Юрій Підченко отримав службову трикімнатну квартиру в ЖК “Моторний”, яку майже одразу приватизував. До цього його дружина Інна придбала квартиру в Києві, але вона зникла з декларації судді перед отриманням службового житла. Виявилось, що вона переписала помешкання на матір. У 2021 році у матері з’явилася ще одна квартира в ЖК “Дельмар”, вартістю від 170 до 250 тисяч доларів.

Сергій Бойчук, очільник департаменту забезпечення діяльності міністра внутрішніх справ, у 2023 році приватизував квартиру в ЖК “Кришталеві джерела”, хоча до того він володів двокімнатною квартирою на Позняках, яка зникла з його декларацій. Як пояснив Бойчук у коментарі Bihus.Info, нині вона належить його матері.

“Справа в тому, що у нас під час повномасштабного вторгнення там, де батьки проживали, відбулось виселення, тому мені треба було. десь батьків прилаштувати. Вони проживали в Миколаєві, Миколаївській області”, — сказав він.

За словами журналістів, ця версія не витримує критики, оскільки переписав Бойчук квартиру ще у 2020 році. У 2021 році, ймовірно через відсутність власного житла, він отримав службову квартиру, яку пізніше приватизував.

Дмитро Соколов і Артем Родигін, близькі до голови Нацполіції Івана Вигівського, отримали службові квартири в елітному ЖК “Славутич”. Журналісти стверджують, ця близькість могла вплинути на швидкість і “якість” отримання службового житла – ЖК “Славутич” є одним з найдорожчих у столиці, де нині взагалі є службові квартири.

Дмитро Соколов, очільник департаменту НПУ, приватизував трикімнатну квартиру в 2024 році, після двох років користування. У цей час його родина придбала кілька об’єктів нерухомості під Києвом, зокрема квартиру для матері в Софіївській Борщагівці та квартиру для тещі в 2024 році.

Як виявили журналісти, Артем Родигін, заступник начальника ГУНП у Києві, отримав чотирикімнатну квартиру у цьому ж житловому комплексі. Наразі вона ще не приватизована, однак вже виключена із переліку службових – це основний крок до приватизації квартири.