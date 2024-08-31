Суддя Деснянського райсуду Києва Світлана Колегаєва, яку покарали за п’яне водіння, тепер фігурує у справі про вживання алкоголю під час несення служби. Вища рада правосуддя вважає, що Колегаєва мобілізувалась для уникнення дисциплінарного покарання.

Про це пише «Слідство.Інфо».

У січні на Колегаєву поскаржились до Вищої ради правосуддя, згадавши, що у 2021 році вона п’яною сіла за кермо та врізалась у дерево. На думку скаржника, така поведінка судді підриває довіру до судової системи та суддів загалом.

ВРП погодилась зі скаргою та відкрила справу з ознаками дисциплінарного проступку. Проте Колегаєва вирішила мобілізуватися до війська.

У ВРП зупинили розгляд дисциплінарної справи, підтвердивши, що Колегаєва проходить службу у військовій частині в Києві, зазначає «Слідство.Інфо».

Проте у серпні ВРП поновила розгляд, коли виявила, що Шевченківський районний суд 16 липня оштрафував Колегаєву за вживання алкоголю під час несення служби. Її ловили п’яною два дні поспіль.

Крім того, у ВРП вважають, що Колегаєва намагається уникнути дисциплінарного покарання за допомогою військової служби.

Поки ВРП відклала засідання на 11 вересня, бо захисниця Колегаєвої попросила об’єднати усі скарги на суддю.

Колегаєва також відома тим, що судила активістів Майдану та намагалася це приховати вже після 2014 року.