Про це повідомив журналіст Євген Плінський.

Суддя Світлана Смик своїм рішенням 25 жовтня зняла арешт з 2,6 млрд грн, що належали онлайн-казино Pin-UP і були передані Агентству з розшуку та менеджменту активів як «російські кошти». Ці гроші вже використали для фінансування української армії, зокрема придбали облігації внутрішніх державних позик.

“Тепер гроші треба повертати, а ЗСУ виходить винні росіянам $65 млн. Це ганебне рішеня, 25 жовтня, винесла суддя Світлана Смик, яка не просто зняла арешт, а винесла заборону на його оскарження. Тобто повернення грошей росіянам остаточне”, – заявив Плінський.

Журналіст наголосив на незвичній швидкості, з якою ухвалювалось це рішення. Судове засідання відбулось і рішення було ухвалено того ж дня. А вже в понеділок, 28 жовтня, суддя призначила оголошення повного тексту ухвали на 08:20 ранку, що дозволяє компанії Pin-UP оперативно отримати документ і вимагати повернення коштів з бюджету.

Плінський звернув увагу на те, що цей випадок ілюструє можливий вплив російського бізнесу на судову систему в Україні. На його думку, один із російських олігархів, Дмитро Пунін, не тільки продовжує працювати в Україні, але й нібито впливає на рішення українських державних інституцій та судів, що ставить під сумнів боротьбу з російською агентурою.