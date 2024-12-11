Вища рада правосуддя звільнила Людмилу Арестову через "вчинення істотного дисциплінарного проступку, а саме - набуття громадянства іншої держави".

Про це повідомила керівниця “Схеми: корупція в деталях” Наталія Седлецька.

Журналісти встановили, що суддя Людмила Арестова, яка багато років працювала у судовій системі України має російське громадянство. Цей факт було встановлено в результаті розслідування журналіста “Схем” Георгія Шабаєва.

Після розслідування журналіста, правозахисники ГО “Автомайдан” подали офіційну скаргу до Вищої ради правосуддя, яка ініціювала перевірку СБУ. Служба підтвердила наявність у Арестової російського паспорта.

Чоловік судді, адвокат Сергій Васильєв, який також має громадянство РФ, намагався чинити тиск на журналіста, подавши скарги до прокуратури. Відкриту справу проти Шабаєва було швидко закрито.

21 листопада Вища рада правосуддя під час засідання одноголосно підтвердила рішення звільнити суддю Арестову. Вже 10 грудня за нього проголосували всі присутні члени ВРП та затвердили рішення остаточно.

“А загалом система відреагувала добре, і це в першу чергу про взаємодію громадського сектору та офіційної влади”, – заявила Седлецька.

Нагадаємо, що “Схеми” раніше викрили скандальну деталь: Людмила Арестова провела 255 днів в окупованому Криму та має російський паспорт.