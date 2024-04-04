Святошинський райсуд Києва ще на два місяці продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру, якого звинувачують у ДТП на блокпості, що призвело до загибелі нацгвардійця. Сам він хоче мобілізуватися до війська.

Про це повідомляє «Суспільне».

Тандира обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння 26 травня, внаслідок чого загинув військовий Національної гвардії Вадим Бондаренко. Таким чином після 27 травня піде другий рік тримання під вартою обвинувачуваного.

За словами прокурора Михайла Доманіцького, за цей рік ризики щодо зміни запобіжного заходу не зменшилися. Тому вкотре клопотали про тримання Тандира під вартою.

Сам Тандир хоче вийти з-під варти через бажання мобілізуватися до війська. Уперше він заявив про це ще в грудні 2023 року.

Його адвокат зазначив, що суддя є офіцером запасу. Раніше Тандира визнали обмежено придатним у мирний час і придатним у воєнний. Проте у квітні ухвалили закон, який скасовує статус «обмежено придатний», а всі, хто його має, повинен повторно пройти військово-лікарську комісію.

«Суспільство сходиться на тому, що мобілізація має бути добровільна. Це питання виникло у мене як тільки справа була передана до суду. Я звертався до громадських організацій, які зв’язувалися з частинами. І одна з них дала згоду. Це бойова частина у Ніжині», — розповів Тандир.

«Суспільне» з посиланням на джерело в Офісі генерального прокурора повідомляє, що Доманіцький не планує подавати клопотання про мобілізацію Тандира. За інформацією джерела, прокурору не вдалося отримати інформацію щодо придатності чи непридатності обвинувачуваного.

«Якщо раптом він обмежено придатний, то він сидітиме в тилу. Крім того, не забуваємо про ризики, їх пан Доманіцький оголошує щоразу під час клопотання щодо продовження запобіжного заходу, а це зокрема і ризик переховування і ризик впливу на свідків», — зазначило джерело.

Зрештою, суд відмовив Тандиру у клопотанні про мобілізацію та залишив його у СІЗО ще на два місяці.