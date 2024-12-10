Допис у його Facebook.

Напружений робочий графік очікується 11 грудня 2024 року у віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністра юстиції України Ольги Стефанішиної. Практично весь день Ольга Віталіївна має провести у Вищому антикорупційному суді. Об 11:00 та о 16:30 Стефанішина братиме участь у судових засіданнях з приводу застосування санкцій як представник Міністерства юстиції. А зрання, о 8:30, найголовнішу українську євроінтеграторку судитимуть у кримінальному провадженні по обвинуваченню в розкраданні коштів державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем. Згідно з фабулою справи, Стефанішина за часи президента Януковича, працюючи в Міністерстві юстиції України під орудою Олени Лукаш, була причетна до організації тендеру на проведення трьох порівняльних «досліджень» українського законодавства з європейським. Вартість однієї сторінки «дослідження» коштувала від 1400 до 4500 грн (у цінах 2010 року), а якість була приблизно такою ж, як дисертація нинішнього міністра освіти Лісового. У зв’язку з цим Ользі Стефанішиній ще в 2019 році було повідомлено про підозру, у 2023 році справа направлена до суду.

Сподіваюсь, що Ольга Віталіївна вже о 8-й ранку буде під дверима Вищого антикорупційного суду. Бо минуле засідання 31 жовтня 2024 року вона пропустила, за що на віце-прем’єр-міністра – міністра юстиції України судом був накладений штраф. Якщо Стефанішина й цього разу не постане перед Фемідою, то САП може порушити перед судом питання про зміну запобіжного заходу.

Я розумію, що главі держави Андрію Борисовичу Єрмаку (нехай святиться ім’я Його!) глибоко похєр, що в нього на посаді міністра юстиції працює обвинувачена в розкраданні бюджетних коштів. Але якщо віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішина все ж таки опиниться в Лук’янівському СІЗО, то зустрічатись з послами європейських країн їй доведеться в кімнаті побачень слідчого ізолятора. Думаю, посли будуть трохи здивовані.